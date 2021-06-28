بعد زيارة تاريخية.. العلاقات الاقتصادية المصرية العراقية في أرقام

القاهرة – مصراوي:

أجرى رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، أمس الأحد، زيارة رسمية للعراق، وهي زيارة تاريخية، وتعد أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ 30 عاما.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي عاد إلى أرض الوطن، مساء أمس، بعد المشاركة في قمة بغداد الثلاثية بين مصر والعراق والأردن.



في 2019، بلغ حجم التجارة بين مصر والعراق حوالي 486 مليون دولار، منها ‏‏479 مليون دولار صادرات مصرية و7 ملايين دولار واردات من العراق، وفقًا للهيئة العامة للاستعلامات المصرية.

وتسعى مصر لزيادة التبادل التجاري مع العراق، ورفع إجمالي الصادرات للسوق العراقية، حيث كان حجم التبادل التجاري وصل عام 2018 بعدما سجل 1.650 مليار، وهو أكبر رقم للتبادل التجاري بين مصر والعراق منذ عام 2003.

وتأتي أبرز صادرات مصر للعراق، من السلع والمنتجات متمثلة في الأثاث وغزل القطن وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة وأدوية ومحضرات صيدلة وزيوت ودهون نباتية وحيوانية وحديد وسيلكون وبصل مجفف وصابون ومحضرات تنظيف وبلاط وأدوات صحية خزفية وحاصلات الزراعية (خضر وفاكهة) ولدائن بأشكالها الأولية وملابس جاهزة ومنتجات بترول وكربون.

وتصدر مصر للعراق، الخضر والفاكهة، فيما تستورد منه الشيكولاتة ومنتجات الكاكاو.

وخلال العام الماضي، اتفق البلدان على إنشاء آلية "النفط مقابل الإعمار"، والتي تنص على قيام شركات مصرية بتنفيذ مشروعات تنموية في العراق مقابل كميات النفط التي ستستوردها مصر.

كما اتفق اتحاد الغرف التجارية المصرية مع نظيره العراقي على إنشاء غرفة عمليات تتولى الربط بين منتسبي الاتحادين لخلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، وتنمية التجارة البينية وتجاوزها إلى تعاون ثلاثي إلى أسواق دول الجوار ودول اتفاقيات التجارة الحرة.