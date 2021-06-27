Masrawy logo white

ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأحد

10:13 ص الأحد 27 يونيو 2021
ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية اليوم الأحد، بنسبة طفيفة بلغت 0.03% إلى مستوى 10282 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.1%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.07%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد خلال جلسة الخميس الماضي، بنسبة بلغت 0.06% إلى مستوى 10278 نقطة.

البورصة أسهم البورصة تعاملات البورصة مؤشر البورصة

الخبر التالى:

وزير المالية يبحث مع سفير كوريا زيادة الاستثمارات في السندات المصرية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
423

إصابات اليوم

35

وفيات اليوم

781

متعافون اليوم

279184

إجمالي الإصابات

16002

إجمالي الوفيات

208192

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا