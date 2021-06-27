ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأحد
كتبت- شيرين صلاح:
صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية اليوم الأحد، بنسبة طفيفة بلغت 0.03% إلى مستوى 10282 نقطة.
كما ارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.1%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.07%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد خلال جلسة الخميس الماضي، بنسبة بلغت 0.06% إلى مستوى 10278 نقطة.
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