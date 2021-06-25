أسعار الذهب في مصر ترتفع بتعاملات الجمعة.. و3 جنيهات زيادة للجرام

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة، وزاد سعر الجرام 3 جنيهات مقارنة بأسعار أمس الخميس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 775 جنيهًا للجرام، مقابل 772 جنيهًا، أمس.

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 664.3 جنيه، وعيار 24 نحو 885.6 جنيه، والجنيه الذهب 6200 جنيه.

وسجل سعر الذهب عالميًا، 1783 دولارًا للأوقية، وفقا لما قاله نجيب.