البورصة تواصل الارتفاع في نهاية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية اليوم الخميس، بنسبة طفيفة 0.06% إلى مستوى 10278 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

وتراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.79%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.58%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 48.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 47.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 1.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد خلال جلسة أمس، بنسبة 0.65% إلى مستوى 10206 نقاط.