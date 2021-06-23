أسعار الذهب في مصر تصعد خلال تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

صعدت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وزاد الجرام 3 جنيهات، مقارنة بتعاملات الصباح.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 773 جنيهًا مقابل 770 جنيهًا، في تعاملات الصباح.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 663 جنيهًا للجرام، وعيار 24 نحو 883 جنيهًا، والجنيه الذهب نحو 6184 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب بنحو 13.7 دولار، بنسبة ارتفاع قدرها 0.77%؛ لتسجل 1892.4 دولار، في الساعة 4:17 دقيقة عصرًا، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.