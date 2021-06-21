أسعار الذهب في مصر تصعد خلال تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الاثنين، وزاد الجرام 3 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 767 جنيهًا مقابل 764 جنيهًا، أمس.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 657 جنيهًا للجرام، وعيار 24 نحو 877 جنيهًا، والجنيه الذهب نحو 6136 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 20.4 دولار، بنسبة صعود قدرها 1.16%، لتسجل 1884.6 دولار، في الساعة 12:05 دقيقة ظهرًا، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.