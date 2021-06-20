تراجع الفاصوليا وزيادة البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 7 أصناف من الخضراوات والفاكهة بين 50 قرشا و4 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما ارتفعت أسعار كيلو أسعار البطاطس، والكوسة بين 10 قروش و50 قرشا، اليوم، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

ويرصد مصراوي اليوم أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البطاطس بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 10 قروش.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 3 و5 جنيهات، بتراجع 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و2.25 جنيه، بتراجع 75 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 1.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه.

العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

التفاح المصري بين 5 و10 جنيهات.

الفراولة بين 3 و6 جنيهات.

البطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

المانجو الزبدية بين 10 جنيهات و14 جنيها.

المانجو العويس بين 15 و30 جنيها.

المانجو البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الخوخ البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.