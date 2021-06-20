معيط: نستهدف التوسع في الخدمات المميكنة للمواطنين خلال المرحلة المقبلة

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تستهدف خلال المرحلة المقبلة التوسع في تقديم خدمات مميكنة للمواطنين، تيسيرًا عليهم، وترسيخًا للشفافية والحيادية وتكافؤ الفرص بين جميع متلقي الخدمات الحكومية، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد.

وأضاف الوزير، خلال لقائه مع تيري هي، الرئيس الإقليمي لشركة "هواوي" بشمال أفريقيا، أن الحكومة حريصة على تطوير الصناعات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، باعتباره أحد روافد التنمية الاقتصادية لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز المستثمرين.

وأكد أن الحكومة ماضية في تعزيز حوكمة المنظومة المالية بالتزامن مع الانتقال التدريجي إلى "مصر الرقمية"، وفقًا لأحدث المعايير والخبرات العالمية، على النحو الذي يُسهم في إرساء دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام، بما يتسق مع جهود تعظيم القدرات الرقمية والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا في التحديث المستدام للأنظمة المالية المميكنة.

وقال معيط: "إننا نستهدف رفع كفاءة الأداء المالي من خلال التوسع في استخدام الحلول التكنولوجية، بالتعاون مع العديد من الشركاء".

وأضاف أن كل الأجهزة الحكومية تتعاون من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات، تنفيذًا لرؤية "مصر 2030"، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في دمج تكنولوجيا المعلومات بنظم العمل بمختلف مصالح وقطاعات وزارة المالية، بهدف الارتقاء بمستوى الأداء، على النحو الذي يساعد في تحقيق المستهدفات الاقتصادية.

وقال الرئيس الإقليمي لشركة "هواوي" بشمال أفريقيا، إن شركته مهتمة بتطوير مجالات عملها في مصر، مشيدًا بما تحققه مصر من إنجازات غير مسبوقة بشتى المجالات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أن قطاع تكنولوجيا المعلومات شهد طفرة في مشروعات التحول الرقمي، وتزايد الاعتماد على تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعات الحكومة.

وحضر اللقاء الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، وهالة عرندة، نائب رئيس شركة هواوي مصر للعلاقات الحكومية.