أسعار الذهب في مصر تعاود الارتفاع خلال تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

عادت سعر الذهب في مصر للارتفاع بقيمة طفيفة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وزاد الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بأسعار تعاملات الصباح.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلي هبطت بقيمة طفيفة في تعاملات الصباح، وتراجع الجرام الواحد جنيهًا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 816 جنيهًا مقابل 815 جنيهًا، في الصباح.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 699 جنيهًا للجرام، وسعر الجرام عيار 24 نحو 933 جنيهًا للجرام، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه الذهب نحو 6528 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب بقيمة 5.8 دولار في الأوقية بنسبة صعود بلغت 0.31%؛ ليسجل سعر الأوقية 1906.32 دولار، في الساعة 4 عصرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.