بطاقة الرقم القومي.. ما المستندات الحكومية التي يمكن استخراجها من البريد؟

كتب-علاء حجاج:

تتيح عدد من المكاتب المطورة التابعة للهيئة القومية للبريد المنتشرة بمختلف المحافظات عدد من الخدمات الحكومية واستخراج عدد من المستندات الرسمية بخطوات بسيطة من خلال مكاتب الهيئة.

وتعد خدمات الأحوال المدنية من أبرز الخدمات الحكومية التي تتيحها الهيئة عبر مكاتبها والتي تتمثل في استخراج إصدارات حكومية مختلفة مثل بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد والوفاة ووثيقة الزواج والطلاق.

وفي هذا التقرير ينشر مصراوي المستندات الحكومية التي يمكن استخراجها عبر مكاتب البريد:

إصدارات الأحوال المدنية المتاحة:

1-بطاقة الرقم القومي: يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي بدل تالف أو بدل فاقد للعاملين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأصحاب المهن النقابية والطلاب.

2-وثيقة الزواج والطلاق: يمكن استخراج وثيقة الزواج أو الطلاق من خلال مكاتب البريد بشرط توافر البيانات التالية "الرقم القومي للمستفيد -اسم الزوج -اسم الزوجة -اسم الأم للمستفيد".

3-شهادة الميلاد أو الوفاة أو القيد العائلي: يمكن استخراج الإصدار الثاني وليس أول مرة من مكاتب البريد بشرط توافر البيانات التالية "الرقم القومي للمستفيد -اسم أم المستفيد".

خدمات التصديق القنصلي:

1-الشهادات الدراسية " الثانوية العامة -الشهادات الأمريكية -الشهادات الجامعية-الدبلومات".

2-وثائق وشهادات الأحوال المدنية "وثائق الزواج والطلاق الصادرة من المحاكم المصرية - موافقات الزواج الصادرة من السفارات الأجنبية بمصر - وثائق زواج وطلاق صادرة من الخارج - وثائق زواج وطلاق صادرة من مصر وأحد طرفيها أو كليهما أجنبي".

3-التوكيلات " التوكيلات الصادرة من الخارج -التوكيلات الصادرة من طرف أجنبي داخل مصر".

4-المستندات التجارية " شهادات المنشأ -الفواتير التجارية -الحسابات البنكية

الشهادات الجمركية -التوكيلات التجارية -الشهادات الصادرة من الغرف التجارية".

مميزات الخدمة من البريد:

1-إمكانية الحصول على الخدمة في نطاق واسع من المكاتب البريدية للتيسير على المواطنين.

2-تسجيل بيانات العميل آلياً متضمناً الرقم القومي للعميل على قواعد بيانات البريد المصري.

3-تحصيل رسوم الخدمة آلياً واستخراج إيصال متضمناً بيانات العميل والمعاملة.

4-إصدار رقم باركود ببيانات العميل والمعاملة لتمكين العميل من تتبع حالة الطلب على

الموقع الإلكتروني للبريد المصري.

5-إمكانية استلام الإصدارات بمكاتب البريد، حيث يتم إرسال للعميل رسالة نصية SMS لطلب التوجه لمكتب البريد لاستلام الإصدار أو من خلال محل الإقامة بخدمة البريد السريع.

6-التعرف على حالة الطلب سواء بالقبول أو الرفض من خلال رسائل نصية SMS.

7-استرداد رسوم الخدمة في حالة رفض الأحوال المدنية لطلب العميل.