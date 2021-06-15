المالية توقع بروتوكولا مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية لتأهيل كوادرها

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كتب- مصطفى عيد:

شهد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، توقيع الوزارة بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية؛ بهدف تأهيل الكوادر الشابة بوزارة المالية؛ لتولي المهام والمناصب القيادية، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار خطتها التي ترتكز على ضرورة الارتقاء بالعنصر البشري، وتنمية قدرات العاملين، بما يُسهم في التطوير المستدام للسياسات المالية، ويُساعد في تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية؛ على نحو ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

ووقع بروتوكول التعاون أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، والدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، بحضور خالد نوفل مساعد الوزير للتطوير الإداري، والدكتور عبد العزيز هاشم مستشار الوزير للتطوير المؤسسي، وجمال حسين رئيس الإدارة المركزية للبحوث المالية والتنمية الإدارية.

وأوضح الدكتور مصطفى هديب أن البروتوكول الذي تم توقيعه مع وزارة المالية يرتكز على تقديم برامج دراسات عليا أحدها للماجستير المهني في إدارة الأعمال "MBA"، والآخر للدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال "DBA".

وقال جمال حسين، رئيس الإدارة المركزية للبحوث المالية والتنمية الإدارية بوزارة المالية، إن هذا البروتوكول يأتي في إطار التوجه نحو رفع كفاءة العنصر البشري من خلال الاستفادة من خبرات الأكاديمية بمجال تنفيذ العديد من برامج التدريب وبرامج الدراسات العليا المهنية للعاملين بوزارة المالية فى الالتحاق بالدراسات العليا.

وأضاف أن هذه البرامج تشمل: الماجستير المهني "MBA"، والآخر للدكتوراه المهنية "DBA" في إدارة الأعمال والمصارف، والأسواق المالية، والموارد البشرية، والإدارة المالية، والتسويق.