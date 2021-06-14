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مشتريات أجنبية ومحلية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

02:56 م الإثنين 14 يونيو 2021
مشتريات أجنبية ومحلية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة بلغت 0.47% إلى مستوى 9933 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.59%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 1.28%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 43.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 2.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 45.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع خلال جلسة أمس، بنسبة بلغت 0.91% إلى مستوى 9887 نقطة.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70EWI

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