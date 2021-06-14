تراجع البلطي وارتفاع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا واحدًا خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 22 و25 جنيهًا.

وارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات بين 30 و130 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي 10 جنيهات ليتراوح بين 60 و80 جنيهًا.

استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 42 و48 جنيهًا، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.