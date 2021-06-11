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زيادة البطاطس وتراجع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق الجملة في أسبوع

10:55 ص الجمعة 11 يونيو 2021
زيادة البطاطس وتراجع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق الجملة في أسبوع

أسعار الخضروات والفاكهة

كتبت – شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار الكوسة والفاصوليا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما انخفض سعر كيلو الطماطم اليوم الجمعة مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، في سوق العبور.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضر والفاكهة الأخرى خلال تعاملات الأسبوع، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويرصد مصراوي اليوم أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البطاطس بين 2 و3.8 جنيه، بزيادة 30 قرشا.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 2.5 و5.5 جنيه، بزيادة بين 50 قرشا وجنيه.

الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه.

التفاح المصري بين 6 و9 جنيهات.

الفراولة بين 3 و6 جنيهات.

الجوافة بين 6 و9 جنيهات.

البطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

أسعار الخضروات الطماطم البطاطس البصل الكوسة الفاصوليا الملوخية

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