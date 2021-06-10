الملا يبحث استخدام تكنولوجيا "هني ويل" بمجمع بتروكيماويات البحر الأحمر

كتب- مصطفى عيد:

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع وفد من مؤسسة هني ويل العالمية المتخصصة في تقديم الدعم الفني للمشروعات البترولية، حيث تم استعراض الخطوات التي سيتم تنفيذها في مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات عقب توقيع عقد تخصيص أرض المشروع ووضع حجر الأساس بمنطقة العين السخنة.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس، ناقش الجانبان سبل التنسيق مع شركة هني ويل، وشركة "UOP" التابعة لها، لاستخدام أحدث تكنولوجياتها المتطورة التي تمتلكها في نظم التحكم الآلي بالمجمع.

وأكد الملا خلال اللقاء على أهمية التنسيق والتكامل بين مؤسسة هني ويل والشركات التي ستشارك في تنفيذ المشروع بهدف وضع برنامج عمل وخطة للتنفيذ وفق أهداف وجداول زمنية محددة.

وشدد على أهمية تنفيذ المشروع وفق أحدث التكنولوجيات العالمية الصديقة للبيئة وإنتاج منتجات بمواصفات عالمية تسهم في تحقيق أهداف القيمة المضافة وأقصى استفادة اقتصادية من ثروات مصر الطبيعية.

كما تم خلال اللقاء بحث مشاركة هني ويل في مجال تدريب الكوادر المصرية وصقل مهاراتهم خاصة فيما يخص التعامل مع أحدث التكنولوجيات العالمية في المجالات البترولية المختلفة، بالإضافة إلى زيادة التعاون بين شركات القطاع والمؤسسة العالمية في مشروعات أخرى داخل وخارج مصر.

وتضمن اللقاء مناقشة إمكانية عقد ورش عمل مشتركة بين شركات القطاع والمؤسسة العالمية بهدف تبادل الخبرات والمهارات فى المشروعات البترولية.

ومن جانبه أكد رجيف جاوتام رئيس مؤسسة هني ويل، أن المؤسسة لديها تاريخ طويل مع مصر في مجال البترول والغاز والتكرير والبتروكيماويات، وأنها تتطلع لدعم هذه الشراكة خاصة وأن مؤسسة هني ويل وشركة UOP التابعة لها تمتلكان الخبرات والحلول التكنولوجية الرائدة في مجالات كفاءة العمليات والإنتاج بأقل نفقات وأعلى جودة والتكنولوجيات التي تهدف إلى الاستدامة وخفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة.

وشارك في المباحثات خالد هاشم رئيس المؤسسة لشمال أفريقيا، وبرايان جلوفر رئيس شركة UOP التابعة لمؤسسة هني ويل والمتخصصة في تكنولوجيات التكرير والبتروكيماويات ومعالجة الغاز، وأوجوال جوهار رئيس المؤسسة لحلول العمليات، وطارق نحل نائب رئيس المؤسسة للمشروعات الاستراتيجية، وهشام عبد العزيز نائب رئيس المؤسسة للعمليات والتسهيلات.

ومن قطاع البترول شارك سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، وأسامة مبارز وكيل الوزارة لشئون المكتب الفني، وأشرف الشامي نائب رئيس هيئة البترول للتكرير والتصنيع، وأيمن عمارة نائب رئيس هيئة البترول للتخطيط والمشروعات، ووليد لطفي رئيس شركة بتروجت، وأشرف بهاء رئيس شركة إنبي.