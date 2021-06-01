تراجع جديد لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت-شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب في مصر بقيمة طفيفة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وهبط الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بأسعار الصباح.

وكانت أسعار الذهب تراجعت جنيهًا واحدًا في بداية تعاملات اليوم

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 816 جنيهًا مقابل 817 جنيهًا، في الصباح.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 699 جنيهًا للجرام، وسعر الجرام عيار 24 نحو 933 جنيهًا للجرام، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه الذهب نحو 6528 جنيهًا.

وعالميًا، تراجع أسعار الذهب 9.5 دولار في الأوقية بنسبة هبوط بلغت 0.50%؛ ليسجل سعر الأوقية 1897.3 دولار، في الساعة 4:22 عصرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.