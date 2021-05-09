مصادر: بعثة صندوق النقد تبدأ المراجعة الأخيرة لقرض مصر.. والشريحة الأخيرة في يونيو

كتبت-منال المصري:

قالت مصادر مسؤولة إن بعثة من صندوق النقد الدولي تجري حاليًا المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي ومدته عام.

وكان مجلس صندوق النقد الدولي وافق في يونيو الماضي على تقديم تسهيل ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار بهدف دعم البرنامج الاقتصادي المصري لمدة عام خلال جائحة فيروس كورونا.

واجتازت مصر مراجعة سابقة لبرنامجها وحصلت على 3.6 مليار دولار ويتبقى لها 1.6 مليار دولار تحصل عليهم بعد اجتياز المراجعة الثانية.

وكانت تالين كورانشيليان، نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قالت الشهر الماضي إن المراجعة الثانية لبرنامج الاستعداد الائتماني لمصر مع الصندوق ستكون خلال شهري مايو ويونيو المقبلين.

وأضافت أنه خلال هذا الوقت ستخضع مصر أيضًا لمشاورات المادة الرابعة، وهي فرصة جيدة لمعرفة الوضع الجاري للاقتصاد المصري ومناقشة برنامج الإصلاحات في المستقبل.

وبحسب المصادر سيحصل البنك المركزي-باعتباره ممثلًا لمصر-عقب اجتياز المراجعة على الشريحة الأخيرة من القرض بقيمة 1.6 مليار دولار في شهر يونيو القادم.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان سابق له إن مصر تعاملت بشكل جيد مع جائحة فيروس كورونا، وما اقترن بها من اضطراب في النشاط الاقتصادي.