مشتريات عربية ومحلية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة بلغت 0.52%، إلى مستوى 10643 نقطة.

بينما هبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.08%، وصعد مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.01%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 27.03 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 13.05 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقمية بلغت 40.08 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية جلسة الخميس الماضي، بنسبة بلغت 0.72%، إلى مستوى 10588 نقطة.