تراجع البصل وارتفاع الخيار.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم بسوق الجملة

10:27 ص السبت 08 مايو 2021
تراجع البصل وارتفاع الخيار.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم بسوق الجملة

سوق الخضار


كتبت-دينا خالد:
انخفض سعر كيلو البصل، فيما ارتفع الباذنجان والخيار البلدي، في سوق الجملة بالعبور اليوم السبت مقارنة بأمس.
واستقرت معظم أسعار الخضر والفاكهة خلال تعاملات اليوم في سوق العبور مقارنة بأمس.
ويرصد مصراوي أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.
أسعار الخضر:
الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه.
البطاطس بين 1.5 و2.8 جنيه.
البصل بين 1.5 و3.8 جنيه بتراجع 10 قروش.
الكوسة بين 2 و4.5 جنيه.
الفاصوليا بين 3 و5 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.75 جنيه و3 جنيهات بزيادة 25 قرشًا.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 و4 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 3 و4 جنيهات.
الملوخية بين 2.5 و4.5 جنيه.
الخيار البلدي بين 2 و4 جنيهات بارتفاع جنيه.
أسعار الفاكهة:
البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.
الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه.
الفراولة بين 4 و7 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
البطيخ بين 12 و18 جنيها.
الخوخ البلدي بين 6 و9 جنيهات.

أسعار الخضروات سوق العبور أسعار الفاكهة

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