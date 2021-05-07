وزير قطاع الأعمال: غزل المحلة عمل من الفسيخ شربات بـ "رجال لهم أحلام"

كتبت - شيماء حفظي:

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن خالد عيد المدير الفني لفريق نادي غزل المحلة "صنع من الفسيخ شربات، لكن من رجال لهم أحلام".

وكتب الوزير على صفحته عبر فيسبوك، "استفزني للغاية عنوان الخبر الصحفي وهو على نفس نسق آراء لنجوم كرة قدم سابقين طلوا علينا في بدايات الموسم في استوديوهات التحليل بتنبؤ هبوط نادي غزل المحلة في نهاية الموسم فقط نظرا لعدم شرائه سوبر ستارز".

وأضاف الوزير :"أود التأكيد هنا على أنني بمتابعتي لمباريات غزل المحلة في آخر مبارياته بالدرجة الثانية قد تأكدت من تميز اللاعبين كفريق وبالتالي أصريت على الاعتماد على أغلب اللاعبين والجهاز الفني ليس كمكافأة لهم و لكن إيمانا مني بقدراتهم كفريق متكامل. والتطعيم من خارج الفريق جاء في حدود دنيا و بما لا يخلخل نسيجه و روحه. كما أن الكابتن خالد عيد صنع شربات بالفعل و لكن ليس من فسيخ وإنما من رجالا لهم احلام و الكابتن خالد ومجلس إدارة النادي والوزارة من ورائهم تساعدهم لتحقيق أحلامهم وأحلام الشارع المحلاوي بتطوير سياسات ونظم إدارية ومالية.

وأشار الوزير، إلى قرب طرح أسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم بعد التعاقد مع شركة برايم لإدارة عملية الطرح وكذلك التعاقد مع أكاديمية أوروبية ستضع برنامجا لتطوير البراعم و فرق الناشئين بدءا من الموسم القادم، مضيفا أنه جاري مناقشة ذلك في ضوء السياسة العامة للشركة في مجلس الإدارة.

وطالب الوزير محبي المحلة دعم التغييرات، مضيفا : "أقول للـ نجوم...كفى فلسفة وأكل عيش".