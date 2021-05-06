تعرف على مواعيد العمل الجديدة لمنافذ وفروع شركات المحمول

06:09 م الخميس 06 مايو 2021
تعرف على مواعيد العمل الجديدة لمنافذ وفروع شركات المحمول

تعبيرية

كتب - علاء حجاج:

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال فترة تنفيذ القرار لتكون كالتالي:

مواعيد التعامل مع الجمهور خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك:

طوال أيام الأسبوع: من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الخامسة عصراً.

يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة الخامسة عصراً.

مواعيد التعامل مع الجمهور خلال عيد الفطر المبارك وحتى نهاية يوم 21 مايو 2021:

أول أيام العيد: من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة الثامنة والنصف مساءً.

باقي أيام العيد وحتى نهاية يوم 21 مايو 2021: من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثامنة والنصف مساءً.

يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة الثامنة والنصف مساءً.

جاء ذلك بالإشارة إلى قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 933 لسنة 2021 بشأن غلق المحال والمراكز التجارية الساعة التاسعة مساءً خلال الفترة من اليوم 6 مايو وحتى نهاية يوم 21 مايو 2021.

شركات المحمول الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منافذ وفروع شركات المحمول شهر رمضان

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