أسعار اللحوم المستوردة ترتفع 20 جنيها في الكيلو خلال شهرين

كتبت-دينا خالد:

قال سيد النواوي، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار اللحوم المستوردة ارتفعت في الأسواق بنحو 20 جنيها للكيلو، خلال الشهرين الماضيين.

وأضاف النواوي، لمصراوي أن سعر كيلو اللحوم البرازيلي يتراوح بين 85 و95 جنيها للكيلو، وتتراوح اللحوم الهندي بين 75 و80 جنيها بالأسواق.

وأرجع النواوي ارتفاع الأسعار، إلى انخفاض الإنتاج العالمي وزيادة الطلب خلال شهر رمضان ومع اقتراب عيد الأضحى وزيادة تكلفة شحن البضائع.

واتفق معه، أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، قائلا، إن تكلفة شحن البضائع ارتفعت بنحو 3 أضعاف وخاصة البضائع البرازيلية، مما أدى لارتفاع أسعار اللحوم المستوردة.

وأضاف شيحة، لمصراوي، أن زيادة قيمة الشحن رفعت الأسعار بنحو 15%، فضلا عن العوامل الأخرى.

وتوقع النواوي، أن تستقر الأسعار عند هذا السعر بسبب قلة الطلب في السوق المحلي.