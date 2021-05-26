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زيادة المكرونة والكابوريا.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الأربعاء

11:10 ص الأربعاء 26 مايو 2021
زيادة المكرونة والكابوريا.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الأربعاء

أسعار الأسماك

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويس 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم الأربعاء بسوق الجملة بالعبور مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 65 و80 جنيها.

كما زاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم بسوق الجملة ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا، وارتفع سعر كيلو الجمبري 20 جنيها ليتراوح بين 300 جنيه و370 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 22 و23 جنيهًا، وسعر كيلو السمك البوري ثابتا بين 42 و48 جنيهًا، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.

أسعار الأسماك سوق العبور سوق الجملة السمك المكرونة

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