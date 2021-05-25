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صعود جديد لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

12:45 م الثلاثاء 25 مايو 2021
صعود جديد لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وزاد الجرام الواحد جنيهًا واحدًا، مقارنة بأسعار أمس

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 810 جنيهات مقابل 809 جنيهات، أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 694 جنيها للجرام، وعيار 24 نحو 926 جنيها للجرام، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه الذهب نحو 6480 جنيها.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب 1.3 دولار في الأوقية بنسبة صعود بلغت 0.07%؛ ليسجل سعر الأوقية 1782.3 دولار، في الساعة 12:36 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

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