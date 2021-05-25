10 % ارتفاعا في أسعار الأجهزة المنزلية وتوقعات بزيادة جديدة

كتبت- دينا خالد:

قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات والأجهزة المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الأجهزة المنزلية شهدت زيادات تبدأ من 10% في بعض الأصناف.

وأضاف هلال أنه من المنتظر أن تعلن باقي الشركات أسعارها الجديدة بعد الزيادة خلال الأيام المقبلة.

وأرجع هلال، ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع أسعار الشحن حيث ارتفعت قيمة الشحن من 1400 دولار للحاوية إلى 10 آلاف دولار للحاوية خلال 6 أشهر.

وتابع هلال، أن ارتفاع أسعار الصاج والألومنيوم وبعض مستلزمات الإنتاج أدت لارتفاع أسعار أصناف كثيرة من الأجهزة الكهربائية.

وأشار هلال، أنه على الرغم من حالة الركود التي يعاني منها السوق، إلا أنه لا مفر من الزيادة بسبب ارتفاع التكلفة على المصنع.

وتوقع هلال، أن تشهد الأسعار زيادات جديدة خلال الفترة المقبلة.