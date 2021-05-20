العملات الرقمية تعوض بعض خسائرها بارتفاعات كبيرة خلال آخر 24 ساعة

كتب- مصطفى عيد:

شهد عدد من العملات الرقمية الشهيرة ارتفاعات كبيرة خلال تعاملات آخر 24 ساعة، وذلك بعد انخفاضات حادة في اليوم السابق، لتعوض بذلك جزءا كبيرا من خسائرها، بحسب ما رصده مصراوي عبر الموقع الإلكتروني لمنصة كوين ماركت كاب لتداول العملات الرقمية.

وارتفعت العملة الأشهر بيتكوين بنسبة 24.7% خلال تعاملات آخر 24 ساعة لتصل إلى نحو 42255 دولارا في الساعة الثالثة و25 دقيقة عصر اليوم بتوقيت القاهرة.

وصعدت أيضا عملة إيثيريوم الرقمية، ثاني أكبر عملة من حيث القيمة السوقية، خلال تعاملات آخر 24 ساعة بنسبة 27.5%، لتصل إلى نحو 2968.6 دولارا في الساعة الثالثة و25 دقيقة عصر اليوم بتوقيت القاهرة.

وزادت عملة دوجكوين بنسبة 33.9% خلال تعاملات آخر 24 ساعة، حيث وصل السعر إلى نحو 42.9 سنت في الساعة الثالثة و25 دقيقة عصر اليوم بتوقيت القاهرة.

وارتفعت قيمة عملة بيتكوين كاش خلال تعاملات آخر 24 ساعة بنسبة 34.1%، لتصل إلى نحو 861.3 دولار في الساعة الثالثة و25 دقيقة عصر اليوم بتوقيت القاهرة.

وصعدت قيمة عملة لايتكوين الرقمية خلال تعاملات آخر 24 ساعة بنسبة 21.9%، لتصل إلى نحو 222 دولارا في الساعة الثالثة و25 دقيقة عصر اليوم بتوقيت القاهرة.

ويأتي ذلك بعد هبوط حاد لهذه العملات خلال تعاملات أمس الأربعاء بنسب تتراوح بين 20 و36%، وذلك في إطار تعاملات متقلبة تشهدها هذه العملات خلال الأسبوع الأخير.

والعملات الرقمية هي عملات افتراضية ليس لها وجود مادي وغير مغطاة بأصول ملموسة، ويجري تداولها عبر شبكة الإنترنت، ولا يصدرها أي بنك مركزي، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية ولا تتحكم فيها أي سلطة مركزية.

وتعتمد العملات الرقمية في تعدينها على الآلاف من أجهزة الكمبيوتر حول العالم التي تتحقق من صحة المعاملات وتضيف المزيد من هذه العملات إلى النظام.

وتعد عملة بيتكوين هي العملة الرقمية الأشهر ولكنها ليست الوحيدة التي ذاع صيتها في السنوات الأخيرة، حيث يصل عدد هذه العملات حاليا إلى آلاف خاصة بعد موجة الصعود الكبيرة الأولى لبيتكوين في 2017 والتي سلطت الضوء على هذا المجال والتداول فيه وبالتالي ظهور المزيد من هذه العملات.

وعلى منصة كوين ماركت كاب وحدها، يتم تداول نحو 5205 عملات رقمية مشفرة يأتي على رأسها بيتكوين، إلى جانب بعض العملات الرقمية الأخرى التي ذاع صيتها بعد ارتفاع أسعار بيتكوين وعدم قدرة البعض على تداوله، مثل عملات إيثيريوم، ودوجكوين، ولايتكوين، وغيرها.