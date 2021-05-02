تراجع الفاصوليا والباذنجان.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الفاصوليا والباذنجان البلدي بين 25 و50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

واستقرت أسعار عددا من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.75 و3.75 جنيه.

البطاطس بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البصل بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الكوسة بين 2.5 و5.5 جنيه.

الفاصوليا بين 4 و6 جنيهات، بتراجع 50 قرش.

الباذنجان البلدي بين 2 و3.25 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 جنيهات و4 جنيهات.

الملوخية بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 2 و3 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 4 جنيهات و7.75 جنيه.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و20 جنيها.

الكانتلوب بين 3 و5 جنيهات.

الفراولة بين 4 و7 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 6 و9 جنيهات.