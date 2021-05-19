أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عددا من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 23 و25 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو الكابوريا بين 30 و120 جنيهًا.

وبقي سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ثابتا بين 65 و76 جنيهًا، وسعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و370 جنيهًا.

وظل سعر كيلو السمك البوري ثابتا، اليوم، بين 42 و48 جنيهًا، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.