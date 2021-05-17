البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الاثنين

10:05 ص الإثنين 17 مايو 2021
البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة بلغت 0.17% إلى مستوى 10785 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.37%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.38%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية جلسة الثلاثاء الماضي قبل إجازة عيد الفطر، بنسبة بلغت 0.77%، إلى مستوى 10767 نقطة.

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