البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة بلغت 0.17% إلى مستوى 10785 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.37%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.38%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية جلسة الثلاثاء الماضي قبل إجازة عيد الفطر، بنسبة بلغت 0.77%، إلى مستوى 10767 نقطة.