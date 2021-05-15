أسعار الذهب العالمية تصعد في نهاية تعاملات الأسبوع
09:44 ص السبت 15 مايو 2021
القاهرة-وكالات:
صعدت أسعار الذهب العالمية بنسبة 0.91% في نهاية تعاملات أمس الجمعة، آخر جلسات الأسبوع.
ووفقًا لبيانات وكالة بلومبرج ارتفع سعر أوقية الذهب إلى 1843.4 دولار في نهاية تعاملات أمس.
واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
242120
عدد المصابين
-
179261
عدد المتعافين
-
14150
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
161793457
عدد المصابين
-
139602600
عدد المتعافين
-
3357400
عدد الوفيات
إعلان