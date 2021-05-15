أسعار الذهب العالمية تصعد في نهاية تعاملات الأسبوع

القاهرة-وكالات:

صعدت أسعار الذهب العالمية بنسبة 0.91% في نهاية تعاملات أمس الجمعة، آخر جلسات الأسبوع.

ووفقًا لبيانات وكالة بلومبرج ارتفع سعر أوقية الذهب إلى 1843.4 دولار في نهاية تعاملات أمس.

واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.