تراجع طفيف لأسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وهبط الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 793 جنيهًا مقابل 794 جنيهًا مقابل، مقارنة بسعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 680 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 906 جنيهات، ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 6344 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب 4.7 دولار في الأوقية بنسبة صعود بلغت 0.22%؛ ليسجل سعر الأوقية 1740.7 دولار، في الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج