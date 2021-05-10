البورصة تواصل الصعود في بداية تعاملات اليوم الاثنين

10:10 ص الإثنين 10 مايو 2021
البورصة تواصل الصعود في بداية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة طفيفة بلغت 0.07%، إلى مستوى 10651 نقطة.

واستقر مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بينما هبط مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.01%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية جلسة أمس، بنسبة بلغت 0.52%، إلى مستوى 10643 نقطة.

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