البورصة تواصل الصعود في بداية تعاملات اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة طفيفة بلغت 0.07%، إلى مستوى 10651 نقطة.
واستقر مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بينما هبط مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.01%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية جلسة أمس، بنسبة بلغت 0.52%، إلى مستوى 10643 نقطة.
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