البورصة تواصل الصعود في بداية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة طفيفة بلغت 0.07%، إلى مستوى 10651 نقطة.

واستقر مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بينما هبط مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.01%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية جلسة أمس، بنسبة بلغت 0.52%، إلى مستوى 10643 نقطة.