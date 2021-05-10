معدل التضخم الشهري يقفز إلى 1.2% خلال أبريل بسبب الخضروات والدواجن

10:21 ص الإثنين 10 مايو 2021
معدل التضخم الشهري يقفز إلى 1.2% خلال أبريل بسبب الخضروات والدواجن

معدل التضخم الشهري

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى 1.2% لإجمالي الجمهورية خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بشهر مارس 2021، مواصلا الارتفاع للشهر الثالث على التوالي.

وكان معدل التضخم الشهري سجل 0.6% لإجمالي الجمهورية خلال شهر مارس الماضي.

وسجل معدل التضخم الشهري في المدن خلال أبريل 0.9% مقابل 0.6% في مارس الماضي، وفقا لبيانات جهاز الإحصاء.

وبحسب بيان له اليوم الاثنين، أرجع الجهاز أهم أسباب ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال أبريل الماضي إلى زيادة أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 9.8%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 4.9%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 2.5%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.3%.

كما ارتفعت ايضاً أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.9%، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 5.2%، وذلك بعد رفع أسعار البنزين الشهر الماضي 25 قرشا للتر.

وارتفعت أسعار البامية الشهر الماضي مقارنة بمارس بنسبة 44.2%، والخيار بنسبة 34.8%، والطماطم بنسبة 18.1%، والبطاطس بنسبة 15.9%، والليمون بنسبة 17.1%، والجوافة بنسبة 10.6%.

كما زادت أسعار الطيور بنسبة 8% خلال أبريل الماضي، ومجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة 1.4%، والأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة 1.5%

ووفقا لبيانات الجهاز، سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 4.4% خلال شهر أبريل مقابل 4.8% خلال مارس مواصلا التراجع للشهر الثاني على التوالي.

كما انخفض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال أبريل مقارنة بما كان عليه في نفس الشهر من العام الماضي حينما سجل 5.9%.

وسجل معدل التضخم السنوي في المدن 4.1% خلال شهر أبريل مقابل 4.5% خلال مارس الماضي.

معدل التضخم الشهري الخضروات الدواجن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

الخبر التالى:

معدل التضخم السنوي يتراجع للشهر الثاني خلال أبريل الماضي ويسجل 4.4%
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