تراجع طفيف لمعدل التضخم السنوي في مصر خلال مارس

كتبت – شيماء حفظي:

تراجع معدل التضخم السنوي في مصر تراجعا طفيفا في مارس الماضي، ليعود إلى مستوى يناير الماضي.

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة اليوم الخميس، وصل معدل التضخم لإجمالي الجمهورية في مارس إلى 4.8% مقارنة بـ 4.9% في فبراير الماضي.

وبهذا يكون معدل التضخم السنوي عاد للتراجع مرة أخرى إلى مستوى يناير بعدما ارتفع في فبراير بشكل طفيف.

ووضع البنك المركزي مستهدفا جديدا لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.