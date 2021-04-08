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للشهر الثاني على التوالي.. التضخم الشهري بمصر يرتفع إلى 0.6% في مارس

11:08 ص الخميس 08 أبريل 2021
للشهر الثاني على التوالي.. التضخم الشهري بمصر يرتفع إلى 0.6% في مارس

ارشيفية

كتبت – شيماء حفظي:

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم الشهري، خلال شهر مارس الماضي بنسبة 0.6% مقارنة بشهر فبراير 2021.

وخلال مارس، واصل معدل التضخم الشهري ارتفاعه للشهر الثاني على التوالي، بعدما عاد للارتفاع بنسبة 0.1% خلال فبراير الماضي، بعد تراجع في شهري ديسمبر ويناير الماضيين.

وأرجع المركزي للإحصاء، هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة الطعام والشراب بنسبة 1.9%، خلال الشهر الماضي.

وارتفعت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 7.1% واللحوم والدواجن 3.7%، والزيوت والدهون بنسبة 0.9%، ومجموعة الخضروات بنسبة 0.7% ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.5% والألبان والجبن الأبيض بنسبة 0.5%.

وارتفعت أسعار المكرونة بنسبة 1.2% والأرز بنسبة 0.6% ومجموعة البيض بنسبة 0.6%.

كما سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا بنسبة 0.2% مع زيادة أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.4% ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 0.4%.

ووفقا لبيانات النشرة الإحصائية، يأتي هذا الارتفاع على الرغم من تراجع قسم الملابس والأحذية بنسبة 0.8% ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.1%، وتراجع أسعار مجموعة إيجار السكن بنسبة 0.3%.

ووضع البنك المركزي مستهدفا جديدا لمعدل التضخم عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

التضخم الشهري زيادة أسعار المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الفاكهة الخبز

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