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أسعار الذهب العالمية تصعد خلال تعاملات اليوم الخميس

09:40 ص الخميس 08 أبريل 2021
أسعار الذهب العالمية تصعد خلال تعاملات اليوم الخميس

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال الساعات الأولى من تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواها بختام جلسة أمس، بنسبة بلغت 0.29%، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

وبحسب بلومبرج، سجل سعر الأوقية 1742.8 دولار في تمام الساعة 9:10 صباحا بتوقيت القاهرة.

وكانت أسعار الذهب سجلت 1738.07 دولار بختام جلسة أمس.

أسعار الذهب العالمية أسعار الذهب الذهب

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