أسعار الذهب العالمية تصعد خلال تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال الساعات الأولى من تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواها بختام جلسة أمس، بنسبة بلغت 0.29%، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

وبحسب بلومبرج، سجل سعر الأوقية 1742.8 دولار في تمام الساعة 9:10 صباحا بتوقيت القاهرة.

وكانت أسعار الذهب سجلت 1738.07 دولار بختام جلسة أمس.