أسعار الذهب العالمية تصعد خلال تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال الساعات الأولى من تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواها بختام جلسة أمس، بنسبة بلغت 0.29%، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.
وبحسب بلومبرج، سجل سعر الأوقية 1742.8 دولار في تمام الساعة 9:10 صباحا بتوقيت القاهرة.
وكانت أسعار الذهب سجلت 1738.07 دولار بختام جلسة أمس.
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