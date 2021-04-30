تنظيم الاتصالات يضاعف غرامات سوء الجودة على المشغلين

كتب - علاء حجاج:

اتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عدة إجراءات لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.

وضاعف تنظيم الاتصالات غرامات المشغلين الخاصة بانخفاض مؤشرات جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين عن المعايير المحددة لها.

حيث قام الجهاز بتعديل لائحة الجزاءات الخاصة بجودة خدمات الاتصالات المقدمة من المشغلين، وعلى أثرها ضاعف الغرامات المطبقة، وتم إخطار المشغلين على البدء في تنفيذ لائحة الجزاءات الجديدة في النصف الثاني من عام 2021.

وكان تنظيم الاتصالات ضاعف الطاقة الاستيعابية لمركز تلقى شكاوى المستخدمين (١٥٥)، ليعمل طوال أيام الأسبوع بواقع ١٤ ساعة يوميا، وذلك لضمان تلقي شكاوى الجودة على مدار اليوم والتي تتعدى الـ ٥٠ ألف شكوى خلال الربع الواحد.

كما وضع تنظيم الاتصالات آلية جديدة لمراقبة زمن حل شكاوى المستخدمين الخاصة بجودة خدمات الاتصالات مع تطبيق غرامات على الشكاوى التي تتعدى الحد الأقصى للوقت المحدد للحل طبقًا لنوع كل شكوى، وذلك بعد رصد زيادة عدد شكاوى المستخدمين من بطء حل شكواهم لدى مشغليهم، والبدء في تنفيذها في النصف الثاني من عام 2021.

كما قام تنظيم الاتصالات بتمكين المستخدم من الاستعلام عن أو إلغاء الخدمات الترفيهية من خلال خدمة الكود المختصر المجاني (*155#) للحد من ظاهرة إشراك المستخدمين في خدمات بدون علمهم أو رغبتهم.

وتمكن الخدمة الجديدة المستخدم من الاستعلام عن أو إلغاء خدمات القيمة المضافة، في حالة عدم رغبته، لدى الأربع مشغلين (الخدمات الترفيهية)، كالمسابقات الترويجية أو الخدمات الإخبارية والرياضية أو الألعاب الإلكترونية وغيرها.

وبلغ العدد الإجمالي لمرات استخدام الكود منذ إطلاق الخدمة في أول يناير ٥٫٥ مليون استعلام/ إلغاء.