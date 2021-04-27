أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار عددا من أصناف الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.
وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 و5.25 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، وسعر كيلو البصل بين 1.5 و4.25 جنيه.
ويرصد مصراوي أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2 و5.25 جنيه.
البطاطس بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
البصل بين 1.5 و4.25 جنيه.
الكوسة بين 2 جنيه و5 جنيهات.
الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.
الملوخية بين 7 جنيهات و11 جنيها.
الخيار البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
البرتقال أبو سرة بين 4 و8 جنيهات.
الليمون البلدي بين 6 جنيهات و20 جنيها.
الكانتلوب بين 3 و5 جنيهات.
الفراولة بين 4 و7 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
البطيخ بين 12 و18 جنيها.
الخوخ البلدي بين 6 و9 جنيهات
الخبر التالى:ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
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