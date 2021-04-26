البورصة تتراجع في بداية تعاملات اليوم الاثنين

10:31 ص الإثنين 26 أبريل 2021
البورصة تتراجع في بداية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة بلغت 0.47%، إلى مستوى 10554 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.83%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.29%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية جلسة أمس بنسبة طفيفة بلغت 0.04%، إلى مستوى 10604 نقطة.

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