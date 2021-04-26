ارتفاع الطماطم وتراجع البصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الطماطم 1.75 جنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 2 و5.25 جنيه.

بينما تراجعت أسعار البصل، والباذنجان البلدي، والفلفل الحامي البلدي، والفلفل الرومي البلدي بين 25 و50 قرشا، اليوم، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

واستقرت أسعار عددا من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و5.25 جنيه، بزيادة 1.75 قرشا.

البطاطس بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البصل بين 1.5 و4.25 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الكوسة بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و6.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 جنيهات و6.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 4 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و20 جنيها.

الكانتلوب بين 3 و5 جنيهات.

الفراولة بين 4 و7 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 6 و9 جنيهات.