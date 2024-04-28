أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الأحد، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 و5.5 جنيه.

البطاطس بين 5 جنيهات و11 جنيها.

البصل بين 7 جنيهات و21 جنيها.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات.

الفاصوليا بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 3.5 و6.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

الملوخية بين 5 و8 جنيهات.

الخيار الصوب بين 4 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و7 جنيهات.

البسلة بين 18 و22 جنيها.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 4.5 و7.5 جنيه.

اليوسفي بين 4 جنيهات و13 جنيها.

الليمون البلدي بين 15 و21 جنيها.

الجوافة بين 10 جنيهات و18 جنيها.

الفراولة 7 جنيهات و11 جنيها.