غرفة الملابس الجاهزة تعقد جمعيتها العمومية لمناقشة استراتيجيها

كتبت- أمنية عاصم:

عقدت الجمعية العمومية العادية لغرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات اجتماعاً لمناقشة النشاط السنوى للغرفة من جدول أعمال الغرفة، وعرض تقرير مراقب الحسابات واعتماد تعيين مراقبي الحسابات وعرض استراتيجية الغرفة للفترة المقبلة.

وأعلن محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، في بيان اليوم الأحد، اكتمال النصاب القانوني للغرفة ليصل إجمالي أعضاء الغرفة 9851 منهم 7602 خلال العام الماضي 2023، مضيفاً أنه يصل أعداد الشركات الجديدة يقدر بـ 2249 شركة جديدة بنسبة ارتفاع 29.6% .

وأشار إلى أن عدد الشركات التي استفادت من خدمات الغرفة تقدر بـ 998 شركة بنسبة نمو 32%، مضيفاً أن أعداد الشركات الجديد التي تم إدراجها في الغرفة وكذلك الشركات التي جددت عضويتها تقدر بـ 3108 شركة خلال 2023.

واستعرضت الجمعة العمومية لغرفة صناعة الملابس الجاهزة نشاط الفعاليات والورش واللقاءات التي استفادت منها الشركات والتي جرى تدشينها في المحافظات المختلفة أبرزها ورشة عمل لتأهيل وتطوير عمليات التصدير داخل المصانع بالتعاون مع وزارة التخطيط وجامعة النيل بحضور عدد 40 منشأة من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة.

وقامت الغرفة بعمل ورشة تعريفية حول صناعة الملابس الجاهزة في مصر وتحديداً الملابس التقنية وسلاسل الإمداد والسوق الخارجي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي بحضور ومشاركة 45 منشأة من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة.

وأوضح البيان أهم الفاعليات الغرفة داخل المحافظات الأخرى مثل الأسكندرية حيث قيام الغرفة بزيارة 25 منشأة داخل المنطقة الحرة بالعامرية وبإضافة لـ 20 شركة بالمنطقة الحرة الخاصة ببرج العرب و 50 شركة داخل النطاق الجغرافي لمحافظة الإسكندرية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة العامة للعاملين داخل قطاع صناعة الملابس.

كما قامت الغرفة بعمل ورشة عمل عن إدارة الموارد البشرية لنشر المفاهيم الحديثة داخل المصانع بالتعاون مع هيئة الاستثمار بالعامرية بحضور عدد 50 منشأة من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة.

وجاءت فاعليات الغرفة في محافظة البحيرة تتمثل في عمل ورشة عمل عن التسويق الالكتروني وفتح أسواق جديدة بالتعاون مع جمعية المستثمرين بالبحيرة بحضور عدد 35 منشأة من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة.

كما قامت الغرفة بإقامة ورشة عمل لتحليل المعلومات للتصدير الدولي في ظل المتغيرات العالمية بالتعاون مع جمعية المستثمرين بالبحيرة بحضور عدد 40 منشأة من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة.

على صعيد محافظة بورسعيد قامت الغرفة بإقامة ورشة عمل لتحليل المعلومات للتصدير الدولي في ظل المتغيرات العالمية بالتعاون مع جمعية المستثمرين بورسعيد بحضور عدد 53 منشأة من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة.

بينما محافظة الإسماعيلية قامت الغرفة بزيارة 21 منشأة داخل المنطقة الحرة بالإسماعيلية بالتعاون مع مجلس السكان الدولي ووزارة الصحة والسكان لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة العامة للعاملين داخل قطاع صناعة الملابس.

لتأتي أبرز فاعليات الغرفة في محافظة بنى سويف التعاون مع مركز بحوث الجامعة الأمريكية بهدف إعداد دراسة عن وضع المرأة العاملة في سوق العمل ومعرفة التحديات والمشكلات التي تواجهها بهدف توفير الطرق لمساعدتها وتوفير بيئة عمل مناسبة تساعدها على الاستمرار في العمل.

ليختمم البيان بمدينة العاشر من رمضان حيث تعد أبرز فعالياتها تتمثل في إقامة ورشة عمل لتحليل المعلومات للتصدير الدولي في ظل المتغيرات العالمية بالتعاون مع جمعية المستثمرين العاشر من رمضان بحضور عدد 60 منشأة من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة.