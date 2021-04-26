مواصلات مصر: لا نية لزيادة التذاكر بعد تحريك أسعار البنزين

10:04 ص الإثنين 26 أبريل 2021
مواصلات مصر: لا نية لزيادة التذاكر بعد تحريك أسعار البنزين

شركة مواصلات مصر

كتب-علاء حجاج:

أعلنت شركة مواصلات مصر، عدم وجود أي نية في الوقت الحالي لتحريك أسعار تذاكرها لحاملي كارت "مواصلاتي" بعد قرار الحكومة الأخير بتحريك أسعار البنزين.

وكانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية قد قررت تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة إلى 6.50 جنيه للتر البنزين 80 و 7.75 جنيه للتر البنزين 92 و 8.75 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

يذكر أن شركة مواصلات مصر قد وضعت خطه استراتيجية تستهدف وصل الطاقة الاستيعابية لها إلى 1000 مركبة بنهاية عام 2023، باستثمارات تقدر بنحو 3 مليارات جنيه.

مواصلات مصر شركة مواصلات مصر زيادة أسعار التذاكر أسعار البنزين الجديدة كارت مواصلاتي

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