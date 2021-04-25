ارتفاع المكرونة والجمبري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 60 و75 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو الجمبري 20 جنيهًا ليتراوح بين 300 جنيه و380 جنيهًا.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 22 و25 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك البوري بين 42 و48 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري اليوم بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.