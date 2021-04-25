البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الأحد

10:16 ص الأحد 25 أبريل 2021
البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة بلغت 0.16%، إلى مستوى 10617 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.08%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.51%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية جلسة الخميس الماضي بنسبة بلغت 0.4%، إلى مستوى 10600 نقطة.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70EWI

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