البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة بلغت 0.16%، إلى مستوى 10617 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.08%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.51%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية جلسة الخميس الماضي بنسبة بلغت 0.4%، إلى مستوى 10600 نقطة.