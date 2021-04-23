الحكومة ترفع أسعار البنزين 25 قرشا

09:24 ص الجمعة 23 أبريل 2021
الحكومة ترفع أسعار البنزين 25 قرشا

أرشيفية

كتب- أحمد السيد:

قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضى، برفع أسعار البنزين بقيمة ٢٥ قرشاوذلك لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو2021 ، وفقا لبيان وزارة البترول والثروة المعدنية.
وبحسب البيان، فانه تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا، ليصبح بنزين ٨٠ بسعر 6,50 جنيه للتر و 7,75 جنيه للتر البنزين 92 و 8,75 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 75ر6 جنيه للتر وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعى عند 3900 جنيه للطن.

واستعـرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنـت فى السوق العالمى وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفتـرة يناير/ مارس 2021 ، واللذين يعتبرا أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة اتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخري.
وجاءت توصيات اللجنة فى ضوء الأوضاع الاستثنائية التى يمر بها العالم نتيجة تداعيات جائحة كورونا

المواد البترولية أسعار البنزين أسعار الوقود مجلس الوزراء
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