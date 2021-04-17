ارتفاع البطاطس والليمون.. تعرف على أسعار الخضر في خامس أيام رمضان

10:46 ص السبت 17 أبريل 2021
ارتفاع البطاطس والليمون.. تعرف على أسعار الخضر في خامس أيام رمضان

أسعار الخضر

كتبت-دينا خالد:

ارتفعت أسعار البطاطس والكوسة والفاصوليا والليمون والباذنجان والفلفل خلال تعاملات اليوم في سوق العبور مقارنة بأمس.

ويرصد مصراوي أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.25 و2.5 جنيه.

البطاطس بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.

البصل بين 1.5 و4.5 جنيه.

الكوسة بين 3 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 5 و10 جنيهات، بزيادة جنيه ونصف.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و6.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و6.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.


أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و20 جنيها بزيادة 4 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و5 جنيهات.

الفراولة بين 4 و7 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.


البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 4 و9 جنيهات.

أسعار الخضر الطماطم الفاصوليا الكوسة الملوخية الليمون البطاطس

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