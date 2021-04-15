أسعار الذهب في مصر تواصل ارتفاعها بتعاملات مساء اليوم الخميس

04:58 م الخميس 15 أبريل 2021
أسعار الذهب في مصر تواصل ارتفاعها بتعاملات مساء اليوم الخميس

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الخميس، ثالث أيام رمضان، وزاد الجرام 3 جنيهات، مقارنة بمستواه في الصباح.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلي صعدت بشكل طفيف في بداية تعاملات اليوم، وزاد الجرام جنيهًا واحدًا، ليصبح إجمالي الارتفاع 4 جنيهات للجرام الواحد مقارنة بأمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 765 جنيهًا مقابل 762 جنيهًا، في تعاملات الصباح.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 656 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 874 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب 6120 جنيهًا.

وعالميًا صعدت أسعار الذهب بنسبة بلغت 1.6% مقارنة بختام جلسة تداول أمس؛ ليسجل سعر الأوقية 1763.56 دولار في الساعة 4:23 دقيقة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

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