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أسعار الذهب العالمي تصعد خلال تعاملات اليوم الخميس

09:58 ص الخميس 01 أبريل 2021
أسعار الذهب العالمي تصعد خلال تعاملات اليوم الخميس

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم الخميس للجلسة الثانية على التوالي، وصعد سعر الأوقية بنسبة بلغت 0.69%، مقارنة بختام جلسة أمس.

ووفقًا لبيانات وكالة بلومبرج سجلت سعر أوقية الذهب اليوم 1719.4 دولار، في تمام الساعة 9:31 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة.

وسجلت تعاملات الذهب بختام جلسة أمس 1707.7 دولار للأوقية، وفقا لبلومبرج.

أسعار الذهب الذهب أسعار الذهب العالمية

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