أسعار الذهب العالمي تصعد خلال تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم الخميس للجلسة الثانية على التوالي، وصعد سعر الأوقية بنسبة بلغت 0.69%، مقارنة بختام جلسة أمس.
ووفقًا لبيانات وكالة بلومبرج سجلت سعر أوقية الذهب اليوم 1719.4 دولار، في تمام الساعة 9:31 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة.
وسجلت تعاملات الذهب بختام جلسة أمس 1707.7 دولار للأوقية، وفقا لبلومبرج.
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