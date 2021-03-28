ارتفاع الطماطم وتراجع الفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الفاصوليا والباذنجان البلدي والبرتقال البلدي والبرتقال السكري بين 25 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما ارتفع سعر كيلو الطماطم 10 قروش، اليوم، ليتراوح بين 1.1 و2 جنيه.

ويرصد مصراوي، أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.1 و2 جنيه، بزيادة 10 قروش.

البطاطس بين 1.1 و2.3 جنيه.

البصل بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الكوسة بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الفاصوليا بين 6 جنيهات و11 جنيها، بتراجع جنيها واحدا.

الباذنجان البلدي بين 2 و4.25 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الرومي البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه، بتراجع جنيه.

البرتقال السكري بين 3 و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الرمان بين 7 و10 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.